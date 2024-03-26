عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التجنيد

صدع كبير.. وزير الدفاع الصهيوني يوجه بعدم التعاون مع نتنياهو| تفاصيل

جالانت ونتنياهو
جالانت ونتنياهو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت وجه موظفيه بعدم التعاون مع مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن مشروع قانون التجنيد.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تطالب بإخضاع اليهود المتدينين "الحريديم" للتجنيد الإجباري أسوة ببقية الإسرائيليين.

وجاء مشروع قانون التجنيد الإجباري الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية مناقشته، ليزيد من حدة هذه المطالب، خصوصا بعدما نشرت وسائل الإعلام جزءا من التشريع المقترح، الذي يبقي إعفاء "الحريديم" من الانضمام إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

وهدد عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، هذا الأسبوع، بالاستقالة من حكومة الطوارئ، إذا أقر الكنيست التشريع المقترح.

فيما وصفه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بـ"قانون التهرب".
 

إسرائيليين الإسرائيلية الإسرائيليين الانضمام الحرب الإسرائيلية التجنيد الإجباري الحكومة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

موضوعات متعلقة

محكمة بريطانية تمنح مؤسس ويكيليكس حق الاستئناف ضد تسليمه لأمريكا

مفاجأة لم تتحق له وهو رئيس.. ثروة ترامب تقفز إلى 6.5 مليار دولار

الخارجية القطرية تكشف تطورات سير محادثات وقف إطلاق النار في غزة

استراليا توضح موقفها من تأييد قرار مجلس الأمن ودعوة إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات

ِمسعفون فلسطينيون: إسرائيل تقتـ.ل العشرات في غزة وتحاصر مستشفيين

بن جفير يدعو لاجتياح رفح دون تأجيل

وزير الدفاع العراقي يكشف عن اهتمام أمريكي بالانسحاب من بلاده

الحكومة الإسرائيلية تؤجل جلسة إقرار قانون الخدمة العسكرية

ترشيحاتنا

كان بيجددلها الباقة.. موظف بشركة اتصالات يبتز فتاة أجنبية بصورها الخاصة

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل بسبب حرب غزة

أتربة ورمال.. تحول مفاجئ في حالة الطقس| والأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة

الأونروا: ندعو إسرائيل لإلغاء قرار منع وصول المساعدات إلى غزة

هنية: قرار مجلس الأمن مؤشر على عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي

صدع كبير.. وزير الدفاع الصهيوني يوجه بعدم التعاون مع نتنياهو| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري| شاهد

خورشيد باشا.. قاد جيش العثمانيين وكره محمد على ومات مسموما

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

بدون أدوية .. علاج يخلصك من الإمساك المزمن نهائيا

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ