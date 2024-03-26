صدع كبير.. وزير الدفاع الصهيوني يوجه بعدم التعاون مع نتنياهو| تفاصيل

بسبب التجنيد

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت وجه موظفيه بعدم التعاون مع مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن مشروع قانون التجنيد.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تطالب بإخضاع اليهود المتدينين "الحريديم" للتجنيد الإجباري أسوة ببقية الإسرائيليين.

وجاء مشروع قانون التجنيد الإجباري الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية مناقشته، ليزيد من حدة هذه المطالب، خصوصا بعدما نشرت وسائل الإعلام جزءا من التشريع المقترح، الذي يبقي إعفاء "الحريديم" من الانضمام إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

وهدد عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، هذا الأسبوع، بالاستقالة من حكومة الطوارئ، إذا أقر الكنيست التشريع المقترح.

فيما وصفه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بـ"قانون التهرب".

