نصف مليون جنيه لطن الكاكاو| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الشكولاتة

واصل الكاكاو ارتفاعه - حيث كسب أكثر من 700 دولار للطن في يوم واحد وتجاوز 9000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق - حيث تجتاح أزمة العرض السوق ويصارع صانعو الشوكولاتة للحصول على الحبوب.

ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو إلى مستوى قياسي جديد بلغ 9,900 دولار للطن، مما أدى إلى زيادة مكاسب شهر مارس إلى حوالي 54% والارتفاع منذ بداية العام إلى أكثر من 130%، حيث أدى ضعف الحصاد في الدول المنتجة الكبرى، ساحل العاج وغانا، إلى نقص المعروض.

وتسببت ظاهرة النينيو في هطول أمطار غزيرة في ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى تلف المحاصيل وانتشار مرض القرون السوداء، أدت الحرارة الشديدة اللاحقة وأشجار الكاكاو القديمة والتعدين غير القانوني إلى انخفاض الإنتاج.

وعدلت غانا توقعاتها لإنتاج الكاكاو بالخفض إلى 650 ألف طن من 850 ألف طن للعام الحالي.

أشارت التقارير الأخيرة أيضًا إلى أن بعض مصانع الكاكاو في ساحل العاج وغانا إما أوقفت أو خفضت أنشطة المعالجة لأنها لم تتمكن من شراء الحبوب، وفي الوقت نفسه قالت هيئة تنظيم الكاكاو في ساحل العاج إنها تتوقع أن ينخفض ​​المحصول المتوسط ​​في ساحل العاج، والذي يبدأ رسميًا في أبريل وهو الأصغر بين محصولين سنويين، بنسبة 33٪ إلى 400000 طن متري من 600000 طن متري في العام الماضي.

المصدر: bloomberg

