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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة الحوامدية في الجيزة.. صور

حريق
حريق

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في اشتعال النيران داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية، حيث انتدبت الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن نشوب حريق في شقة سكنية بعقار في منطقة مسجد السلام في الحوامدية جنوب الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على النيران.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء تابعين للحماية المدنية في الجيزة إلى مسرح الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية الأخرى، وجرى تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد النيران من جديد.

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