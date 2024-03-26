سفينة غارقة تكشف أسرارا جديدة عن "مكان الموت".. ما هو وتاريخه ؟

نجح علماء الآثار في اكتشاف جديد في جزر البهاما وهو حطام 14 سفينة شراعية متورطة في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بين أفريقيا والأمريكتين، يشمل حطام السفينة بيتر مويل، وهو مركب شراعي أمريكي غرق قبالة لينيارد كاي بالقرب من جزيرة جريت أباكو في عام 1860 وعلى متنه حوالي 400 من العبيد الأفارقة.

اكتشاف سفينة غارقة

بالإضافة إلى السفن الصغيرة التي كانت تحمل العبيد إلى مزارع السكر والبن والقطن والتبغ في أمريكا الشمالية وحول منطقة البحر الكاريبي. تم التعرف على معظم مواقع الحطام فقط من سجلات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ولا تزال غير مستكشفة، ولكن تم بالفعل العثور على مواقع بعضها.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس”، قال كارل ألين ، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة التنقيب الأثرية تحت الماء Allen Exploration، إن الفريق حدد موقع ثلاثة من حطام السفن فعليًا، وهذا الحطام ليست ذات أهمية تاريخية فقط للتحقيق في كيف كانت الحياة على سفن العبيد، غير مفهوم من الناحية الأثرية، ولكنها شهود ماديون على القاعدة المعرفية وراء هذه التجارة المروعة".

التجارة القاتلة

تم التعرف على سفن العبيد خلال مشروع السفن المفقودة في جزر البهاما التابع لشركة Allen Exploration، والذي يقوم بتجميع قائمة جرد لكل حطام سفينة حول الجزر. وحتى الآن، حدد الفريق 596 حطامًا في المياه المحيطة بجزر أباكو الشمالية، وأقدمها يعود إلى عام 1657.

تعمل المجموعة على المشروع مع متحف جزر البهاما البحري في فريبورت بجزيرة باهاما الكبرى، والذي نشر التقرير عن سفن العبيد في سلسلة Ocean Dispatches الخاصة به ليتزامن مع شهر التاريخ الأسود .

وقال مايكل بيتمان ، مدير متحف جزر البهاما البحري والمؤلف المشارك للتقرير، إن تاريخ جزر البهاما تأثر بشدة بالعديد من أحداث الاستعباد. وتشمل هذه وصول سفن العبيد الأولى من أفريقيا في عام 1721، والتي حددت عدد سكان الجزر؛ أكثر من 90% من الأشخاص الذين يعيشون هناك اليوم هم من أصل أفريقي.

وتحطمت سفينة عبيد أخرى، تسمى نانسي، وسط الأمواج والصخور في شمال جزر البهاما في عام 1767. وكانت تقل عبدًا سابقًا يُدعى أولوداه إكويانو، الذي نجا من الحطام وكتب عن تجاربه. وكانت جزر البهاما أيضًا مسرحًا لثورة عام 1841 على متن سفينة العبيد كريول ، التي كانت تنقل العبيد من نورفولك، فيرجينيا، إلى نيو أورليانز.

مكان الموت

لكن بعضًا من 135 شخصًا مستعبدًا كانوا على متن السفينة استولوا عليها وأجبروها على الإبحار إلى جزر البهاما بدلاً من ذلك، حيث طالبوا بحريتهم، وهو ما يمثل علامة بارزة في تاريخ تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

وتظهر مواقع حطام السفن أن جزر البهاما كانت بمثابة مفترق طرق رئيسي بين أفريقيا وجنوب شرق أمريكا وكوبا وخليج المكسيك. وقال جيمس جيني، مدير الأبحاث في مشروع السفن المفقودة في جزر البهاما والمؤلف المشارك للتقرير، إن المنطقة معروفة بطقسها السيئ، لكنها كانت الطريق الأكثر أمانًا.

طريق الجزيرة

بالنسبة للعديد من حطام السفن في شمال جزر البهاما، غرقت السفن عندما كانت متجهة جنوبًا من الموانئ الأمريكية باتجاه قناة بروفيدنس الشمالية الشرقية بين جراند باهاما وجزيرة أندروس. وكانت مزارع السكر في كوبا وجهة رهيبة بشكل خاص للأفارقة المستعبدين.

وقال عالم الآثار المغمورة بالمياه، شون كينجسلي، مدير منظمة Wreckwatch International والمؤلف المشارك للتقرير «اختلفت الظروف، لكن حقيقة أن هافانا كانت تُعرف باسم «مكان الموت» تقول كل شيء» .

وأشار إلى أن العمال الأفارقة المستعبدين عاشوا في أكواخ بائسة "غير صالحة لسكن الوحوش البرية". كانوا يرتدون أطواق العبيد الحديدية ويعملون سبعة أيام في الأسبوع، مع أربع ساعات فقط في اليوم من الراحة في موسم قطع القصب. وأضاف أن حوالي 10% من الأفارقة المستعبدين كانوا يموتون في المزارع في كوبا كل عام أثناء تجارة الرقيق، ويُجلد بعضهم حتى الموت.