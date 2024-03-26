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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هيئة الرعاية الصحية تعلن الاعتماد القومي لمركزي الكلي والرمد بالأقصر

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن اعتماد المركزي التخصصي للغسيل الكلوي والرمد التابع للهيئة بالأقصر ، أولى محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.


ولفتت إلى حصولهم على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

 

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وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفاءتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى نجاح اعتماد 59 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر حتى الآن، منهم 57 منشآة صحية حاصلة على الاعتماد ومنشآتان صحيتان حاصلة على الاعتماد المبدئي.

وثمَّن الدكتور السبكي، كافة الجهود المبذولة لفرق العمل لتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.

وأشار الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، أن مركز الغسيل الكلوي المعتمد يضم ٢٢ سرير غسيل كلوى لخدمة المنتفعين بالأقصر منهم ٦ أسرة مخصصه لحالات مرضى الفيروس الكبدي  ولفت " البرعي"، إلى أن المركز أجرى اكثر من 42500 جلسة غسيل كلوي  لما يقرب من 3300  مريض فشل كلوي حتى ألآن .

كما أوضح "البرعي" أيضا أن مركز الرمد التخصصي قدم أكثر من 80000 خدمة طبية منهم حوالي 76000 فحص طبي لأمراض وإصابات العيون بالإضافة إلي ما يقرب من 5000 عملية جراحية داخل مركز الرمد حتي الآن.

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