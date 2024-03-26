نائب: قرار مجلس الأمن بوقف العدوان على غزة نصر حقيقي لجهود مصر

أعرب النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، عن تقديره التام لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، قائلا إنه يتبنى الرؤية المصرية لوقف العدوان ووضع نهاية لهذه الحرب الشريرة، التي قتلت أكثر من 32 ألف شهيد فلسطيني وأحدثت دمارا مدويا بالقطاع طيلة أكثر من 5 أشهر.

وقال الصيرفي فى تصريحات صحفية له اليوم، إن قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص غزة وعدم اعتراضه من قبل الولايات المتحدة، نصر حقيقي لجهود مصر وتحركاهتها دوليا لوقف العدوان وتبني وجهات نظرها بضرورة وقف إطلاق النار.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، إن رؤية مصر بشأن العدوان الإسرائيلي السافر علي غزة، واضحة تماما طيلة الفترة الماضية، وتتمثل في الوقف الفوري لإطلاق النار ورفض العقاب الجماعي ورفض التهجير وإدخال المساعدات الإنسانية وإحياء عملية السلام الشامل وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار الصيرفي ،أن قرار مجلس الأمن الدولي صفعة لمحاولات الاحتلال طوال الفترة الماضية، فرض أجندته والبقاء في العدوان تحت حجة عدم الافراج عن المحتجزين من قبل حركة حماس. داعيا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الكاملة إزاء الشعب الفلسطيني وأن يراجع كافة الأعراف الدولية التي وقفت عاجزة عن حماية المدنيين في غزة إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي انتهك كل القوانين الدولية، ويجبر الاحتلال انطلاقا من هذا القرار على وقف العدوان.

واختتم بالقول، إن موقف مصر الثابت والذي لم يتغير منذ انطلاق العدوان اجبر العالم كله وفي مقدمته الولايات المتحدة على تغيير قناعاتها، وتبني قرار لوقف هذه المهزلة الانسانية في غزة.