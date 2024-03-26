وزير إسرائيلي: يجب تدمير حركة حماس على المستويين العسكري والسياسي

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن تل أبيب ليس لديها إمكانية لإنهاء الحرب في قطاع غزة دون تحقيق نصر كامل.



وأكد وزير المالية الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام عبرية، ضرورة التدمير الكامل لحركة حماس على المستويين العسكري والسياسي.

