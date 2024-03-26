محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية

قال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية لعظم قدرها ومكانتها الكبيرة، موجهًا التحية لرئيس الجمهورية على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللأم السيناوية بشكل خاص، فضلا عن تكريم الأمهات المثاليات سنوياً .



وأكد المحافظ، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات اليوم "الثلاثاء"، بحضور رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ مصطفى محمد مصطفى، ومدير عام التضامن الاجتماعي على غيط، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام هاجر صالح، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء إحسان داود غالى، وعضو مجلس النواب عايدة السواركة، والقيادات التنفيذية والنسائية بالمحافظة وأسر المكرمات، أن كل أم في سيناء هي أم مثالية لخدمة أبنائها بكل حب .



وأوضح المحافظ دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مؤكدًا أن للأم فضل عظيم، فهي نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهي تربى وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم، مشيرا إلي أن كل أم في شمال سيناء تحمل قصة كفاح وتستحق التكريم، خاصة الأمهات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن لديها إبن من ذوي الاحتياجات الخاصة .

من جانبه، أكد مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة أنه تم تشكيل لجنة لاختيار الأمهات المكرمات حيث تقدم لها 19 قصة من أم مكافحة، انطبقت الشروط على 13 قصة منها وتم استبعاد 6 قصص لعدم انطباق الشروط عليهن، مضيفا أنه تم زيارة جميع المتقدمات للمسابقة ميدانيا لإجراء البحوث والتأكد من سلامة القصص وعقدت لجنة عليا برئاسة وكيل وزاره التضامن الاجتماعي وعضوية بعض الجهات المعنية، حيث تم اختيار صباح صالح سليمان الأم المثالية علي مستوي المحافظة، وقامت بتمثيل المحافظة في الاحتفال الرئاسي لتكريم الأمهات المثاليات .

وأضافت رئيس الوحدة العامة لتكافؤ الفرص بالمحافظة أنه تقدم لمسابقة الأم المثالية للعاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن 10 سيدات، من بينهن واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت اللجنة المشكلة باختيار صباح حميد حسين عبد الله من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصباح سالم حسين ابراهيم من العاملين بمجلس مدينة بئر العبد كأمهات مثالية .

وفي نهاية الحفل، كرم المحافظ الأمهات المثاليات بمنحهن شهادة تقدير وجائزة مالية لكل منهن، كما قام المحافظ بتكريم كل من : الصحفية حسناء الشريف - نائب رئيس تحرير في جريدة الأهرام، ومسعودة عبد الهادي عبد الحميد رئيس التمريض بمستشفي العريش العام، بمنحهن شهادة تقدير ودرع المحافظة لجهودهن في العمل الأهلي بالمحافظة وتكريم حرم الرئيس لهن في احتفالية المرأة المصرية.