عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

صدى البلد

هل يمكن أن يمضي الشهر الكريم دون أن يتذكرها المرء؟ وهل يمكن أن يفارقه بفرحة كما هل بفرحة، دون أن يستعيد المرء أيامه ببراءتها وبكارتها مع الإذاعية العظيمة صاحبة أول فوازير تقدمها الإذاعة فى شهر رمضان "آمال فهمى"؟
العبقرية التى كتب عنها أمير الصحافة محمد التابعى فى إحدى مقالاته يقول:" لعنة الله على آمال فهمى لأنها كانت سببا فى أن يسيل شربات الكنافة على ملابسى لأنى كنت حريصا على سماع الفزورة، وأفكر فى كل كلمة فيها، والأهم من ذلك ترقب إعلان نتائج الفائزين من خلال الخطابات التى وصلت إلى مئات الآلاف، وشغلت مصلحة البريد, وجعلتها تتوقف عن مصالح الجماهير اليومية".
بداية فوازير آمال فهمى كانت من عند الشاعر الراحل خفيف الدم بيرم التونسى الذى كتبها لها, والذى قال عنها:"على فكرة أم كلثوم ماكنتش تقدر تغير كلمة من كلامى، أما آمال فهمى فقد سمحت لها بتغيير بعض كلمات الفوازير". 

كلمات بيرم لم تمر مرور الكرام، فقد كانت تعد إنجازا كبيرا، لأنه كان يرفض تماما التدخل فى أى عمل يكتبه، وعلى الرغم من ذلك، سمح لآمال فهمى فقط أن تكتب  وتعدل معه بعضا من الكلمات، ذلك التعاون الذى استمر مايقرب من خمس سنوات.
وتلجأ بعد ذلك إلى الشاعر الراحل صلاح جاهين الذى رفض فى البداية قائلا:" انت عايزانى ألبس جاكتة أبويا فى الفلاحين، عندما يموت الأب يلبسوا إبنه جاكتته، وأنت عايزانى ألبس جاكتة أبويا بيرم التونسى بحاله، أنا أقل من أن أضع نفسى فى مستواه".
ولظروف خارجة عن إرادتها، توقفت آمال فهمى عن العمل بالإذاعة لمدة عشر سنوات، ثم عادت لتقديم الفوازير فى رمضان مع برنامج" على الناصية"، وكانت كوكب الشرق أم كلثوم أول ضيفة فى أول حلقة لفوازير رمضان.
آمال فهمى بصوتها الخلاب نجحت بجدارة فى أن تبلغ حصيلة رسائلها من إجابات الفوازير أكثر من مليون رسالة من مليون مستمع، وشكلت ضغطا على مصلحة البريد التى ألغت الأجازات فى العيد، وكان نقل هذه الرسائل إلى الإذاعة مشكلة كبيرة لدرجة أن مدير مصلحة البريد أرسل شكوى إلى مجلس الوزراء من كثرة الضغط على المصلحة، وكان ذلك أحد معايير نجاح أولى سيدات الفوازير فى مصر.
• أتمنى أن يكون الشهر الكريم فرصة لجمع شمل الأسرة المصرية وتقوية أواصر المحبة والمودة والتعاون بين جموع الشعب، وأن يعود مجتمعنا إلى قيمه الأصيلة وأخلاقياته الكريمة, ويتعاون الجميع على نبذ الضغائن والأحقاد، وإيجاد الحلول العاجلة لأى خلافات قائمة بروح المودة والتسامح والصفاء، وأن تختفى مظاهر العنف والجرائم البشعة الدخيلة علينا.
• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أذى ذميا فقد آذانى وكنت خصمه يوم القيامة".
• حديث قدسى:" وعزتى وجلالى لأدبرن الأمر لمن لاحيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل".
• هل تعلم أن أول من قال سبحان ربى الأعلى هو إسرافيل عليه السلام، وأن أول من ركب الخيل هو إسماعيل عليه السلام.
• أول صلاة جمعة أقيمت فى الجامع الأزهر كانت سنة 361 هجرية، ومنذ ذلك التاريخ والأزهر له مكانته اللائقة به كمنارة للثقافة، ومنهل للعلماء وطلاب العلم والباحثين ومقصد للدارسين من كل بقاع الأرض، أقول ذلك بمناسبة مرور 1084 عاما هجريا على تأسيس الجامع.
• هل يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة فى الرحلة الواحدة إلى بيت الله الحرام؟  دار الإفتاء المصرية تجيب على هذا السؤال فى فتواها رقم 17011 بأن لامانع شرعا من تكرار العمرة عدة مرات فى رحلة واحدة، شريطة أداء مناسك العمرة فى كل مرة من إحرام وطواف وسعى وحلق أو تقصير، لأنها سنة محببة وتطوع وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولقوله تعالى:"إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم"(البقرة 158)، وقوله تعالى:" أتموا الحج والعمرة لله"(البقرة 196).
• التكشيرة والوجه العبوس وخاصة فى الصباح الباكر ينفر الآخرين منك، فما أجمل أن يشرق وجهك بابتسامة تفاؤل فى الصباح تبدأ بها يومك وتنشر التفاؤل على من حولك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

ترشيحاتنا

700 ألف دولار| شبانة: أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة

الحكومة تبدأ سداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات البترولية

الأماكن والمواعيد.. أتوبيسات لنقل الجماهير إلى نهائي كأس العاصمة بالمجان

هشام العامري فاروق: شقيقي لم ينم قبل وفاته بأسبوع.. وجاء لي بالمنام

بشأن المستوطنين.. طلب عاجل من مندوب الجامعة العربية لكل الدول بالأمم المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة لحن جنائزي أهداه بيتهوفن لنابليون بونابرت قبل وفاته بـ17 عاما.. تفاصيل مدهشة

نشرة المرأة والصحة|نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري....مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكولي تعاون مع "العربية للتصنيع" و"القومية للاستشعار"

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ