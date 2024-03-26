العتاولة الحلقة 16.. عيسي الوزان يكتشف جريمة زينة وأحمد السقا يبدأ مرحلة البحث عن ابنه

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل العتاولة احداث مثيرة بين نصار ( أحمد السقا) وعيسي الوزان( باسم سمرة.



وبدأت الحلقة بمشهد فى منزل عيسي الوزان حيث ذهب له نصار وبرفقته شقيقه خضر للبحث عن عمهم خميس الذى خطفه عيسي الوزان كنوع من انواع الضغط علي نصار لاستعادة التمثال الذي سرقه منه.



ويفاجىء عيسي الوزان نصار وشقيقه خضر بانه اعاد عمهم خميس إلى منزله مراعاة للأصول والعشرة بينهما.



وشهدت الحلقة أيضا ذهاب عائشة إلى منزل نصار لتؤكد له أن فارس ليس ابنه وان ابنه الحقيقي مع زوجين أخرين ويطلقون عليه اسم مالك وفى شبه كبير بينهما.



ويذهب نصار إلى منزل هؤلاء الزوجين ويؤكد لهم أن الأولاد تم تبديلهم أثناء الولادة ولكنهم لم يسمعوا منه وتم طردهم من منزلهم

وشهدت الحلقة أيضا مأزق للفنانة زينة والتى تجسد شخصية حنة بعد اعتراف جوز والدتها لعيسي الوزان أنها التى حاولت قتله وكانت متواجدة داخل الفيلا أثناء عملية السرقة مما وضع جنة فى مأزق مع عيسي الوزان.

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد السقا حالياً عرض فيلمه الجديد السرب، الذي تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ويتناول بطولات الجيش المصري، وهو بطولة شريف منير، نيللي كريم، دياب، محمد ممدوح،عمرو عبدالجليل، وآخرون من النجوم، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.