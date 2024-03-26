عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العتاولة الحلقة 16.. عيسي الوزان يكتشف جريمة زينة وأحمد السقا يبدأ مرحلة البحث عن ابنه

العتاولة
العتاولة

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل العتاولة احداث مثيرة بين نصار ( أحمد السقا) وعيسي الوزان( باسم سمرة.

وبدأت الحلقة بمشهد فى منزل عيسي الوزان حيث ذهب له نصار وبرفقته شقيقه خضر للبحث عن عمهم خميس الذى خطفه عيسي الوزان كنوع من انواع الضغط علي نصار لاستعادة التمثال الذي سرقه منه.

ويفاجىء عيسي الوزان نصار وشقيقه خضر بانه اعاد عمهم خميس إلى منزله مراعاة للأصول والعشرة بينهما.

وشهدت الحلقة أيضا ذهاب عائشة إلى منزل نصار لتؤكد له أن فارس ليس ابنه وان ابنه الحقيقي مع زوجين أخرين ويطلقون عليه اسم مالك وفى شبه كبير بينهما.

ويذهب نصار إلى منزل هؤلاء الزوجين ويؤكد لهم أن الأولاد تم تبديلهم أثناء الولادة ولكنهم لم يسمعوا منه وتم طردهم من منزلهم

 

وشهدت الحلقة أيضا مأزق للفنانة زينة والتى تجسد شخصية حنة بعد اعتراف جوز والدتها لعيسي الوزان أنها التى حاولت قتله وكانت متواجدة داخل الفيلا أثناء عملية السرقة مما وضع جنة فى مأزق مع عيسي الوزان.

 

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد السقا حالياً عرض فيلمه الجديد السرب، الذي تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ويتناول بطولات الجيش المصري، وهو بطولة شريف منير، نيللي كريم، دياب، محمد ممدوح،عمرو عبدالجليل، وآخرون من النجوم، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

 

مسلسل العتاولة احمد السقا باسم سمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

موضوعات متعلقة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. خناقة الكبير مع أولاده وسقوط مربوحة

الفيلم الفلسطيني الوثائقي اللِد يحظى باستقبال حافل في مهرجان شهير بإيطاليا

ولاد الأهلي.. تعرف على ضحايا رامز جلال اليوم

رحمة رياض تضع مولودتها الأولى في تركيا.. تعرف على اسمها

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل "فراولة"

أخبار الفن.. وفاة والدة الموسيقار خالد حماد.. وسحور يجمع أسرة مسلسل سر إلهي

بعد تصدره التريند .. مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب

احتفالا بنجاح المسلسل.. أشرف زكي يدعو فريق عمل سر إلهي على السحور

ترشيحاتنا

سيارة تدهس متسولا في القاهرة الجديدة.. شاهد

تراجع كبير في بورصة الدواجن اليوم.. ومفاجأة بشأن سعر كرتونة البيض

كتائب القسام تعرض مشاهد لاستهداف آليات وجنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء |فيديو

سلع أساسية أسعارها نزلت بالفعل .. كيف نسفت الحكومة الاحتكار وأنهت جشع التجار؟

الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك ردا على إطلاق 50 صاروخا من حزب الله

سعر الذهب اليوم 26 - 3 - 2024 في رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ