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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

منافس بقوة في الكاميرات.. مواصفات realme 12 Pro

صدى البلد

أعلنت شركة ريلمي، العالمية  عن إطلاق سلسلة realme 12 Pro. 

أعربت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادتها بإطلاق سلسلة ريلمي 12 برو التي تضع معايير جديدة لمفهوم جودة الحياة بما يُمكن المستخدمين من الاستمتاع بتسجيل أسعد لحظات حياتهم لتكون ذكريات خالدة بفضل إمكانات التصوير الهائلة بسلسلة realme 12 Pro، فضلاً عن القدرات الكبيرة التي توفرها لمساعدة المستخدمين على إنجاز أعمالهم بسلاسة.

وأضافت يحيى " نضع المستخدمين على رأس أولوياتنا وندرس احتياجاتهم بعناية شديدة، خاصة فئة الشباب، ونركز على الابتكار ومواكبة الاستخدامات العصرية ودفع حدود الإبداع لمستويات غير مسبوقة لتلبية تطلعات المستخدمين.

وتقدّم realme 12 Pro+عدسة مقربة رائدة، وهي تُعتبر الوحيدة في فئتها، حيث تتميز بقدرة تكبير بصري 3X وطول بؤري يبلغ 71 ملم، بالإضافة إلى مستشعر OV64B Omnivision بدقة 64 ميجابكسل، مما يشكل أعلى وحدات البكسل المقربة في هذه الصناعة

ويضمن لك صورًا واضحة ومفصلة في جميع ظروف الإضاءة. هذا الابتكار يجعل من realme 12 Pro+ متساويًأ مع عمالقة الصناعة مثل آيفون 15 برو ماكس وسامسونج S24 الترا، وهو ما يُظهر التزام ريلمي بتقديم تجربة تصوير فوتوغرافي عالية الجودة بسعر مقبول.

 وبفضل إمكانية الوصول إلى تقريب رقمي يصل إلى 120x، يوفر realme 12 pro plus تنوعًا ودقة لا مثيل لهما في التقاط الأهداف البعيدة.

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