حماس: لم نحصل على تأكيد من القسام بشأن اغتـ يال مروان عيسى

علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، إعلان الاحتلال الإسرائيلي استشهاد مروان عيسى نائب رئيس كتائب القسام في غارة جوية.

وقال حمدان في تصريحات صحفية، إنه لن يتم الحصلو حتي الآن على تأكيد من قيادات كتائب القسام بشأن استشهاد مروان عيسى.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أهدافه منذ بداية الحرب على قطاع غزة سوى القتل والتدمير.

وتابع القيادي في حماس: "اغتيال قيادات المقاومة لا يضعفنا وإعلان البيت الأبيض بشأن مروان عيسى يؤكد تورطه في حرب الإبادة".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الثلاثاء، اغتيال مروان عيسى نائب رئيس كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية.

وقال متحدث جيش الاحتلال في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "نكشف النقاب انه بناء على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا يمكن تأكيد أمر القضاء على المدعو مروان عيسى في الغارة التي نفذناها قبل أسبوعين مع المدعو غازي أبو طماعة".

وأضاف "مروان عيسى نائب محمد الضيف الذي كان الشخصية "رقم ثلاثة" لدى المنظمة في غزة كان من الشخصيات البارزة في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم السابع من أكتوبر".