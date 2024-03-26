قيادي في حماس يعلق على إعلان الاحتلال اغتيال مروان عيسي بغزة

علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الشرق، إعلان الاحتلال الإسرائيلي استشهاد مروان عيسى نائب رئيس كتائب القسام في غارة جوية.

وقال “الرشق” في تصريحات له، إنه لا توجد ثقة برواية الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام.

وأضاف أن توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال مروان عيسى، يأتي للتغطية على الأزمات التي تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه في غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الثلاثاء، اغتيال مروان عيسى نائب رئيس كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية.

وقال متحدث جيش الاحتلال في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "نكشف النقاب أنه بناء على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا يمكن تأكيد أمر القضاء على المدعو مروان عيسى في الغارة التي نفذناها قبل أسبوعين مع المدعو غازي أبو طماعة".

وأضاف: "مروان عيسى نائب محمد الضيف الذي كان الشخصية "رقم ثلاثة" لدى المنظمة في غزة كان من الشخصيات البارزة في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم السابع من أكتوبر".