رويترز نقلا عن مسئول إسرائيلي: المفاوضات مع حماس وصلت إلى طريق مسدود

أكدت رويترز نقلا عن مسئول إسرائيلي، أن المفاوضات مع حماس بشأن المحتجزين وصلت إلى طريق مسدود، وأن المفاوضين الإسرائيليين غادروا الدوحة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، قائلا إن الناس هناك يواجهون الموت القاسي بسبب المجاعة.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، إنه يجب إلغاء القرار، ولا يمكنهم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما يقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية.