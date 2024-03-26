بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية.. تبذل الحكومة المصرية جهد كبير وملحوظ في التخفيف من الأعباء علي المواطن المصري، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبذل الحكومة جهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية في السوق بأسعار مخفضة للمواطن المصري.

وأطلقت الحكومة مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية، بالتعاون مع اتحادى الصناعات والغرف التجارية، والسلاسل التجارية وكبار المصنعين والتجار، وذلك لتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية والأساسية في الأسواق.

تخفيضات تصل 30%

وكشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التنسيق مع جميع تجار ومنتجى المنتجات الغذائية المختلفة، ومنها اللحوم والألبان والسكر والأرز والطحين والمكرونة وغيرها، للمشاركة فى المبادرة الجديدة.

وتابع رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه من المقرر أن يتم طرح السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، ولن تشمل تلك المبادرة سلع غذائية فقط بل ستشمل الصناعات الهندسية وبعض الإلكترونيات.