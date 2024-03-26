الجيش السوداني يطالب المواطنين بالابتعاد عن مواقع الدعم السريع

أصدرت القوات المسلحة السودانية اليوم الثلاثاء بيانا طالبت فيه المواطنين السودانيين بالابتعاد عن مواقع ميليشيات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني في بيانه "تؤكد قواتكم المسلحة حرصها التام على تفادي إلحاق أي أضرار يمكن أن تطال المواطنين والأعيان المدنية طبقا للمعايير الدولية للاستهداف، في الوقت الذي ترصد فيه تعمد المليشيا المتمردة اتخاذ المدنيين دروعا بشرية وذلك من خلال استخدامهم للمنازل والأعيان المدنية مواقع عسكرية على غرار ما يجري بجنوب كردفان وشمال وشرق دارفور وكل مناطق تواجدهم".

وأضاف بيان الجيش السوداني "كما تنوه القوات المسلحة مواطنينا الكرام الابتعاد عن مناطق تجمعات مليشيا آل دقلو الإرهابية بمختلف أنحاء البلاد والتي تعتبر أهدافا عسكرية مشروعة لضربات قواتنا الجوية".