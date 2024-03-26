الزملوط يشارك في حفل إفطار "الجهاز التنفيذي" بالوادي الجديد

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته المحافظة لأعضاء الجهاز التنفيذي بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين و السابقين والعُمد والمشايخ بمركزي الخارجة وباريس.

وعقب تناول الإفطار عقد المحافظ لقاءََ مع العُمد والمشايخ لبحث مطالبهم ومقترحاتهم موجهًا بما يلي :

إنشاء دار مناسبات بالأرض المخصصة لهذا الغرض بجوار مسجد إبراهيم شكري بالخارجة.

دراسة مدى إمكانية استغلال مبنى الوحدة الصحية القديم بقرية الشركة لإنشاء مكتب بريد.

تكليف مديرية الزراعة بالإعلان عن خطة مكافحة الآفات الزراعية وتوفير المبيدات و الأسمدة لكل محصول قبل موسمه بوقت كافٍ.

التعاقد مع مشروعات الصوب الزراعية بقرى مركزي الخارجة وباريس لتوفير الخضروات بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية.

التنسيق بين المراكز ومديرية التضامن لتسليم ١٧ ماكينة فرم مخلفات نخيل للفرم بالمنبع بدلاً من نقل المخلفات.