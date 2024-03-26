عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزملوط يشارك في حفل إفطار "الجهاز التنفيذي" بالوادي الجديد

جانب من الأفطار الجماعي
جانب من الأفطار الجماعي

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته المحافظة لأعضاء الجهاز التنفيذي بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين و السابقين والعُمد والمشايخ بمركزي الخارجة وباريس.

محافظ الوادي الجديد يتابع أرصدة السلع بالخارجة ويوجه بزيادة حصة السكر

وعقب تناول الإفطار عقد المحافظ لقاءََ مع العُمد والمشايخ لبحث مطالبهم ومقترحاتهم موجهًا بما يلي :

 

إنشاء دار مناسبات بالأرض المخصصة لهذا الغرض بجوار مسجد إبراهيم شكري بالخارجة.

 دراسة مدى إمكانية استغلال مبنى الوحدة الصحية القديم بقرية الشركة لإنشاء مكتب بريد.

تكليف مديرية الزراعة بالإعلان عن خطة مكافحة الآفات الزراعية وتوفير  المبيدات و الأسمدة لكل محصول قبل موسمه بوقت كافٍ.

 التعاقد مع مشروعات الصوب الزراعية بقرى مركزي الخارجة وباريس لتوفير الخضروات بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية.

التنسيق بين المراكز ومديرية التضامن لتسليم ١٧ ماكينة فرم مخلفات نخيل للفرم بالمنبع بدلاً من نقل المخلفات.

 

الارض المخصصة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أعضاء مجلسى الجدي الجهاز التنفيذى الوادى الجديد النواب والشيوخ المخلفات اللواء دكتور محمد الزملوط قرى مركز صوب الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

بخدعة من تريزيجيه.. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول في شباك كرواتيا

ترشيحاتنا

كرواتيا تفوز على الفراعنة برباعية في نهائي كأس عاصمة مصر

وقعت العقود فجرا.. عمرو الحديدي يحكي قصة مثيرة عن انتقاله للأهلي

لأول مرة منذ 2010|أحمد موسى: 90 ألف متفرج بمباراة كرة قدم في مصر

كأس العاصمة|كرواتيا تنهي آمال منتخب مصر بهدف رابع في شباك أبو جبل

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 مارس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة الشكاوى.. آبل تفاجىء المستخدمين ببعض التحديثات فما هي؟

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

جددي السفرة.. طريقة عمل الأرز بالبريكا

طريقة عمل الشيش طاووق والسمبوسك بمذاق لا يقاوم

فيديو

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ