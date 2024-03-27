عندنا مشكلة|تعليق ناري من حازم إمام على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا

علّق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين بنهائي كأس عاصمة مصر.

وقال حازم عبر قناة أون تايم سبورتس: «البطولة دي عرّفت حسام حسن أخطاء المنتخب الوطني، كنا نتمنى نكسب ولكن الفارق كبير جدًا في الكواليتي»..

وأضاف: «عندنا مشكلة من بطولة أفريقيا، معندناش حد ياخد الكرة ويعدّي ويعمل كروس، إن شاء الله حسام حسن يشتغل عليها ويكون فيه حلول خلال الفترة المقبلة».

وأحرز محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة توجّت كرواتيا بكأس العاصمة علي حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.