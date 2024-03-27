اليوم وغدا .. أيتن عامر ضيفة "العرافة" مع بسمة وهبة

تحل الفنانة أيتن عامر اليوم وغدًا ضيفة على برنامج “العرافة” والذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة المحور والنهار.

ومن المقرر أن تتحدث آيتن عامر عن أبرز المحطات فى حياتها الفنية والشخصية .

أثارت الفنانة سمية الخشاب والفنانة آيتن عامر جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد أن كشف رامز جلال سبب الخلاف بينهما.

وكان الخلاف بين آيتن عامر والفنانة سمية الخشاب بسبب لم يتوقعه أحد لحدوث أزمتهما.

وكشف الفنان رامز جلال، عن سبب أزمة الفنانة سيمة الخشاب وآيتن عامر، قائلا:" متخانقين علشان فستان، الاتنين بيتخانقوا مين اللي لبس الفستان الأول".

وأضاف: "كان بينهم أتفه قضية، قال إيه دي لبست فستان دي، طب وإحنا مالنا يا ولية، إنتو للدرجادي حالتكم بقت مستعصية".



وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.