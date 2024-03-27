عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم وغدا .. أيتن عامر ضيفة "العرافة" مع بسمة وهبة

صدى البلد

تحل الفنانة أيتن عامر اليوم وغدًا ضيفة على برنامج “العرافة” والذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة المحور والنهار.

ومن المقرر أن تتحدث آيتن عامر عن أبرز المحطات فى حياتها الفنية والشخصية .

أثارت الفنانة سمية الخشاب والفنانة آيتن عامر جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد أن كشف رامز جلال سبب الخلاف بينهما.

 

وكان الخلاف بين آيتن عامر والفنانة سمية الخشاب بسبب لم يتوقعه أحد لحدوث أزمتهما.

 

وكشف الفنان رامز جلال، عن سبب أزمة الفنانة سيمة الخشاب وآيتن عامر، قائلا:" متخانقين علشان فستان، الاتنين بيتخانقوا مين اللي لبس الفستان الأول".

 

وأضاف: "كان بينهم أتفه قضية، قال إيه دي لبست فستان دي، طب وإحنا مالنا يا ولية، إنتو للدرجادي حالتكم بقت مستعصية".


وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

 

الفنانة سمية الخشاب الاعلاميه بسمة وهبة الفنانة ايتن عامر الفنان رامز جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

تخفيضات 50%.. أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور في معرض وزارة الزراعة| فيديو

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

ضربة جديدة لـ الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

عندنا مشكلة|تعليق ناري من حازم إمام على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

ترشيحاتنا

بالطائرات المسيرة.. فصائل عراقية تستهدف موقع سبير الإسرائيلي

روسيا تسقط 18 هدفًا جويًا أوكرانيًا قرب مدينة بيلجورود

ليلة القدر .. موعد الليالي الوترية رمضان 2024

قدها ومتجمعين على الخير.. حفل سحور مستشفى الناس بمناسبة مرور 5 سنوات بحضور كوكبة من الوزراء ونجوم المجتمع

بـ 167 جنيهًا.. سبب ارتفاع سعر كرتونة البيض| هل ينخفض مرة أخرى؟

تخفيضات 50%.. أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور في معرض وزارة الزراعة| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. ياسمين صبري تصدم متابعيها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

أول صور لمرسيدس G-Class 2024 فيس ليفت الجديدة.. من الداخل والخارج

أول صور تشويقية لسيارة لاندروفر Defender OCTA الجديدة| شاهد بالمواصفات

بعد زيادة الشكاوى.. آبل تفاجىء المستخدمين ببعض التحديثات فما هي؟

فيديو

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ