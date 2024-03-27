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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهزلة وجريمة وبيأذيني متعمد.. هجوم حاد من سمية الخشاب على رامز جلال

سمية الخشاب ورامز
سمية الخشاب ورامز جلال

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها سعيدة بردود الأفعال الخاصة بالمشاهدين على مسلسلها “ب100 راجل”، معقبة: “بيقعدوا يستنوا كل يوم الحلقة اللي بعدها وهذا أسعدني أنهم قالولي رجعتي بقوة لأني حد كسلان أوى ومشتغلتش بقالي فترة”.

وهاجمت الفنانة سمية الخشاب، خلال حوارها عبر فضائية “العربية”، برنامج رامز جلال بعد حلقته معها، قائلة: “هم كمان قصوا كتير جدا وأنا بقوله رجلي وكتفي واجعني.. ووقعتي كانت قوية أنا عندي تمزق فى الأربطة فى قدمي وكتفي.. واللي يزعل أنه ولا حد كجهة إنتاجية ولا هو يتصل بالناس يقول سلامتكوا ولا سوري هو احنا فى غابة يا جماعة ومش مهم أئأذي أنا ومصلحتي أولا”.

وتابعت الفنانة سمية الخشاب: “اللي بيحصل دا مهزلة ولا يمكن السكوت عليها والناس تتأذي فى صحتها.. وبرامج المقالب بتتعمل فى العالم كله وعملتها معاه أربع سنوات من قبل ولم يحصل شئ ولكن كنت ببقي عارفة أيه اللي بيحصل.. بس المرة دي متقالش علشان هناك تعمد للأذي ودي جريمة يعاقب عليها القانون”.

الفنانة سمية الخشاب سمية الخشاب بـ100 راجل رامز جلال برنامج رامز جلال

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