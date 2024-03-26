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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 16.. سمية الخشاب تحاول قــ ــتل شقيقتها

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 16، تطورا جديدا فى الأحداث حيث يبحث راضي عن مهران ويطلب من رجاله البحث ولكنه يجد أحدًا يطرق باب منزله، ويكون مهران ليسأله أين كان؟ ليخبره مهران بأن غالية وعبد الله وصقر اختطفوه، وأنه لن يستطيع فعل شيء لهم لأنهم أقوى منه، ويطلب منه أن يبقى في منزله، وأن لا يخبر أحدا بظهوره ليوافق راضي.

تعلم سونة، أن زوجها ميشو، تزوج عليها لتذهب له ليخبرها بأنها إذا طلبت الطلاق فسيطلقها، وأنه حول كل شيء باسمه من خلال التوكيل الذي معه.

ووضع عبد الله، المخدرات في محل ميشو وأبلغ عنه الشرطة لتقبض عليه بتهمة تجارة المخدرات، تذهب غالية لأختها سونة وتسألها عن السبب الذي جعلها تفعل هذا معها لتترجاها سونة أن تسامحها وأنها كانت تسمع حديث زوجها ولكنها ندمت ولكن غالية تمسك السكينة وتحاول قتلها.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل الفنانة سمية الخشاب اعمال سمية الخشاب محمود عبدالمغني

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