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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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11.6 مليار جنيه.. جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء

صدى البلد

عرضت قناة إكسترا نيوز تقرير مفصلا عن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

وكشف التقرير عن ضع الدولة المصرية تنمية سيناء علي رأس أولوياتها، وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 على إحداث طفرة تنموية وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من خلال حجم الاستثمارات الموجه غير المسبوقة لتنمية سيناء خلال خطة العام المالى 23/2024 ، وخصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى التعليم والصحة والنقل والزراعة.


وتستهدف الدولة المصرية ضخ استثمارات تقدر بـ 400 مليار حنيه خلال الفترة المقبلة ليصبح الإجمالي أكثر من تريليون جنيه، لتنمية سيناء.
شهدت عملية تنمية سيناء ومدن القناة عدداً من مشروعات التطوير لطرق النقل والمتمثلة في، 5000 كم من الطرق والأنفاق تم تنفيذها ورفع كفاءتها حتى نهاية عام 2022، ومن بينها 231كم لطريق النفق/ طابا، و210 كم لمحور 30 يونيو، و8 موانئ بحرية تم إنشاؤها وتطويرها ومنها؛ ميناء نويبع بتكلفة 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه، وميناء السخنة بتكلفة 45 مليار جنيه، كما تم تطوير 3 منافذ برية في طابا ورفح والعوجة بتكلفة نحو 200 مليون جنيه، وأيضاً تم إنشاء 7 كباري عائمة أعلى القناة بتكلفة 990 مليون جنيه، وتم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليزيد عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقارنة بنفق واحد عام 2014.

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