وسائل إعلام إسرائيلية: اندلاع حريق في مبنى بمستوطنة كريات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إسرائيلية، باندلاع حريق في مبنى بمستوطنة كريات شمونة بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان.

وأضافت أن طواقم الإطفاء تعمل في عدة ساحات بأنحاء كريات شمونة بعد سقوط الصواريخ.