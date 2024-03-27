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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أعلى7 درجات.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة ورمال وأتربة حتي هذا الموعد

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار لإرتفاع قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم هو الذروة خلال فترة النهار والليل، لأن العظمي على القاهرة الكبرى اليوم من المتوقع أن تصل إلى 31 درجة مئوية، وهذا أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي 7 درجات.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الاجواء حارة فترة النهار بمعظم المحافظات، خاصة وقت الظهيرة، ومع غياب أشعة يحدث انخفاض فى قيم درجات الحرارة، ولكن الصغري فترة الليل بدأت بالإرتفاع وتصل ما بين ال18 إلى ال19 درجة، والاجواء مائلة للبرودة، خاصة بالصباح الباكر والليل المتأخر والأماكن التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم أن تشهد السماء بعض الأتربة العالقة فى القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد على مدار، من الممكن أن تؤدي إلى إنخفاض الرؤية الأفقية، إضافة إلى نشاط البلاد فى غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، ناصحة بإرتداء الكمامات لمرضي الحساسية.

وأشارت إلى أن غدا الخميس من المتوقع استمرار إرتفاع درجات الحرارة، ومع يوم الجمعة يحدث إنكسار لحدة ارتفاع درجات الحرارة، ولكن لا تزال أعلي من المعدلات، متابعة أن هناك استمرار لارتفاع درجات الحرارة حتي الأسبوع القادم.

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة القاهرة الكبرى

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