أول رد من البترول | حقيقة انفجار خط غاز بمنطقة المرج الجديدة

نفى مصدر بوزارة البترول، الأنباء المترددة حول انفجار خط غاز تابع للوزارة بمنطقة المرج الجديدة.

وكان قد شب في الساعات الأولى من صباح اليوم حريق ضخم في محطة الصرف الصحي بالمرج .

قال أحد الشهود العيان على حريق محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج، إنه استيقظ على صوت انفجار شديد مصحوبا بنيران كبيرة بمحطة رفع القاهرة بالخصوص.

وكشف أن الانفجار الكبير داخل المحطة، نتج عنه تحطم بعد واجهات المنازل الزجاجية، موضحاً أنه تم السيطرة علي الحريق.

وأوضح أن المحطة هي المسئولة عن رفع الصرف الصحي من مناطق كثيرة بالقاهرة إلي محطة تحلية الجبل الأصفر، والآن جاري العمل علي إعادة صيانة المحطة لسرعة العمل.