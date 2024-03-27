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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شركة تنمية الريف المصرى الجديد تحصل على شهادتين جديدتين للمواصفات القياسية "الآيزو"

صدى البلد

أعلن اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، حصول الشركة على شهادتى المطابقة مع مواصفات الجودة القياسية ( أيزو 10002 : 2018 ) الخاصة بإدارة جودة رضا العملاء، وشهادة ( أيزو 37001 : 2016 ) الخاصة بأنظمة إدارة مكافحة الفساد.. وذلك فى إطار جهود الشركة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية فى التنمية والتطوير، ورفع كفاءة وجودة أداء المؤسسات والهيئات ذات التأثير المباشر على حياة المجتمع المصرى وخاصةً فى مجال التنمية المستدامة، وتماشياً مع إستراتيجية الدولة ورؤية مصر2030، نحو تطبيق نظم الإدارة والجودة طبقاً للمواصفات القياسية الدولية.

وقد تسلم اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، شهادتى الأيزو بمقر الشركة، من وفد شركة "أو. إس. إس"، إحدى كبرى الكيانات المانحة لشهادات الأيزو فى مصر والشرق الأوسط.. جاء ذلك عقب اجتياز شركة تنمية الريف المصرى الجديد لعمليات التدقيق على أنظمة الإدارة بمختلف قطاعات الشركة، طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية لنظم إدارة الجودة أيزو 37001 لسنة 2016، وكذا النظم الخاصة بشهادة أيزو 10002 لسنة 2018 فى كل ما يتعلق بتقييم مجالات الحوكمة والإمتثال والرقابة ومكافحة الفساد، وكذا معيار القدرة على تحسين المنتجات والخدمات والاهتمام بخدمة العملاء، والعمل على رضاء العميل من خلال توفير جميع احتياجاته وحلول لجميع المشكلات التى قد تواجهه أثناء ممارسة نشاطه.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، خلال مراسم تسلم الشهادات، على بالغ سعادته بحصول الشركة على التقييم الإيجابى لمطابقة الشركة لمواصفات الجودة القياسية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس إصرار إدارة الشركة على السير بقوة لتحقيق أهدافها على جميع الأصعدة والمجالات، ليس فقط التنموية، وإنما مختلف أنشطتها الرئيسية والإدارية، من خلال تنمية مهارات ورفع كفاءات كوادرها والعاملين بها، وهو ما يأتى فى ظل البحث دائماً عن وضع "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" ومجمل الخدمات التى تقدمها ومنظومة العمل بها فى المكانة المتقدمة التى تستحقها، والتى تليق بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان على كافة الأصعدة، وعلى النحو الذى يلبى متطلبات وطموحات كلٍ من إدارة الشركة وعملائها من المنتفعين بأراضى المشروع.

وشدد اللواء عمرو عبد الوهاب على حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على اكتساب العاملين بها لمهارات احترافية متنوعة، بما يؤدى إلى تطوير قدرات القوى البشرية لدى الشركة، وحُسن استخدام مواردها المادية والطبيعية والبشرية، كما أثنى على جهود فريق العمل وسعى الشركة الدائم لمواءمة ممارساتها الإدارية والرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية وتوثيقها بالإعتمادات الدولية فى مجالات خدمة العملاء وحل مشكلاتهم وقياس مستوى رضائهم، ما من شأنه تعزيز سمعة المشروع القومى والشركة، وترسيخ الثقة لدى متعامليها.

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب أن حصول الشركة على الإعتماد العالمى فى مجال إدارة الحوكمة والإمتثال والرقابة ومكافحة الفساد كجهة رائدة فى الدولة يعتبر ترجمة عملية لرؤية إدارة الشركة وحرصها على تطبيق منظومة حوكمة متكاملة، كما يمثل مسئولية جديدة تضاف إلى مسئولياتها تجاه عملائها، وما هو إلا خطوة جديدة على طريق ضمان جودة الإدارة والخدمات المقدمة التى باتت تدعمها الشركة، مع استهداف المزيد من المواصفات القياسية المعتمدة فى هذا المجال، والتى تتطلع الشركة إلى الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، لاستكمال التطوير الإدارى المستمر الذى تشهده منظومة العمل بها وكافة قطاعاتها.

من جهتهم، أكد مسئولو الشركة المانحة لشهادات الأيزو أن حصول شركة تنمية الريف المصرى الجديد على هذين الإعتمادين الدوليين يدل على فعالية النظم الإدارية والرقابية المتبعة فى الشركة، وتطبيق منظومة حوكمة متكاملة بناءًا على الأدلة العلمية والمؤسسية لضمان شفافية عملها وتطبيق المعايير الدولية، بما يحقق متطلبات واشتراطات الحوكمة والإمتثال ومكافحة الرشوة الفعّالة ومواصلة تطوير السياسات والإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفى نهاية اللقاء، قام مسئولو شركة "أو. إس. إس" بتقديم درع تكريم من الشركة للسيد اللواء عمرو عبد الوهاب تقديراً لدوره البارز فى النهضة التنموية التى تتحقق من خلال المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وللدور الريادى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد فى إتباع وتطبيق أحدث ما وصلت إليه المواصفات والقياسات العالمية فى مختلف قطاعاتها، وعلى كافة الخدمات التى تقدمها لمنتفعيها.

جديرٌ بالذكر، أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد كانت قد حصلت كذلك مؤخراً – وللعام الثالث على التوالى - على تجديد لشهادات الجودة : ( أيزو 9001 : 2015 )، و( أيزو 27001 : 2013 )، و( أيزو 22000 : 2018 )، والخاصة بالمواصفات القياسية فى مجالات نظم إدارة الجودة، وحماية أمن وسلامة تداول المعلومات، وإدارة المخاطر ومراقبة الجودة وضمان سلامة المواد الغذائية وتقييم أثر الأخطار، وهو ما يأتى أيضاً فى إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على مواكبة نظم الإدارة الحديثة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتقديم كافة خدماتها وفق المعايير والقياسات الدولية، بما يصب فى صالح جموع عملائها من المزارعين والمستثمرين، المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

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