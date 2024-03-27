جامعة الزقازيق تقرر تأجيل سداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين من قطاع غزة

عقد مجلس جامعة الزقازيق، اجتماعه الدورى بجلسته رقم (٥٧٤) ، برئاسة الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة.

وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.

وفى مستهل المجلس أكد الدكتور خالد الدرندلى على استلام تقارير الأداء الربع سنوية لجميع القطاعات بالجامعة فى الأسبوع الأول من شهر إبريل من العام الجارى ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة ومناقشة الخطة الإستراتيجية للجامعة والوقوف على آخر التطورات وما وصلت إليه الجامعة من أداء على كافه القطاعات والمستويات المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وخلال المجلس وجه رئيس الجامعة بتشكيل فريق إشراف لتطوير الحرم الجامعى وخاصة الواجهات والمداخل الرئيسية برئاسة الدكتورة ياسمين صبرى رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة ، وذلك استعداداً للاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة، ومرور (٥٠) عاماً على إنشائها ، كما تم استعراض المقترحات الخاصة بتطوير شعار الجامعة بما يتناسب مع خطة التطوير المقترحة وذلك فى المكاتبات الملونة وشهادات التقدير والدروع.

وأشار الدكتور خالد الدرندلى إلي أن الجامعة ستقدم كافة سبل الدعم الممكنة لاظهار الجامعة بأرقى صورها بما يحقق التناغم بين جميع الواجهات والمبانى ويطور البنية التحتية ، بما يتماشى مع كيان الجامعة وهويتها البصرية.

وخلال الاجتماع ، وافق المجلس على عددٍ من القرارات والتى جاءت كالآتى الموافقة على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على عقد عدد ( ١٣ ) برنامج تدريبى جديد بواقع دورة تدريبية بوحدة التعليم الطبى المستمر والتأهيل بكلية طب وجراحة الفم والأسنان ، وخمس دورات بمركز إستشارات وبحوث تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات ، وعدد (٧) دورات تدريبية بوحدة نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بُعد بكلية الآداب.

كما وافق المجلس أيضاً على التعاقد مع البنك الأهلى لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى لطلاب الجامعة والمستشفيات الجامعية.

ووافق أيضاً على تأجيل سداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية العامة من قطاع غزة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المقيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرية تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية ، مع إستمرار العمل بالقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٩م بالنسبة لتحصيل الرسوم من الطلبة الوافدين.