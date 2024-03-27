غواصون أمريكيون يستعيدون الصندوق الأسود من سفينة جسر فرانسيس سكوت

قالت جينيفر هومندي رئيسة المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل اليوم الأربعاء، إن محققين من المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي صعدوا على متن السفينة التي اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي وأخذوا صندوق البيانات الخاص بها.

وقال هوميندي لشبكة CNN إنه سيتم تحليل صندوق التسجيل وستقوم الوكالة أيضًا بفحص ما إذا كان الوقود الملوث لعب دورًا في فقدان الطاقة بالسفينة كجزء من تحقيقها في تصادم يوم الثلاثاء.