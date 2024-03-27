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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غواصون أمريكيون يستعيدون الصندوق الأسود من سفينة جسر فرانسيس سكوت

الجسر المنهار في
الجسر المنهار في بالتيمور

قالت جينيفر هومندي رئيسة المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل اليوم الأربعاء، إن محققين من المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي  صعدوا على متن السفينة التي اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي وأخذوا صندوق البيانات الخاص بها.
وقال هوميندي لشبكة CNN إنه سيتم تحليل صندوق التسجيل وستقوم الوكالة أيضًا بفحص ما إذا كان الوقود الملوث لعب دورًا في فقدان الطاقة بالسفينة كجزء من تحقيقها في تصادم يوم الثلاثاء. 

CNN المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل المجلس الوطني اليوم الاربعاء أمريكيون بالتيمور جسر فرانسيس سكوت كي

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