ضبط 17 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء في الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن مديرية تموين الشرقية شنت حملة بناءً على المعلومات الواردة بوجود مخزن دقيق بإحدى قرى مركز الزقازيق، والذي يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي استخراج 87.5% بغرض إعادة نخلة وتدويره في شكاير بيضاء ليتم بيعه للمخابز السياحية على أنه دقيق فاخر.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية، برفقة عاطف مرقص، كبير مفتشي المديرية، برفقة حملة قطاع وسط الشرقية، وتم التوجه للمكان المشكو في حقه، وبمداهمة المكان تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 352 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي كمية 17 طنا، والذي يصرف للمخابز البلدية بنظام الحصص لإنتاج خبز بلدي مدعم يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية.

وتم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطحن ناصر على ذمة المحضر المحرر برقم 8778 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق، وتم عرض المحضر على النيابة العامة.

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