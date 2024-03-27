عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تل أبيب تسعى للحصول على الضوء الأخضر من واشنطن لاجتياح رفح الفلسطينية

غزة
غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن اجتماع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يأتي على وقع التوتر الشديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعد تمرير مشروع قرار وقف إطلاق النار وعدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن إسرائيل ردت على هذا الموقف بمنع إرسال الوفد الذي طلبه بايدن بشكل شخصي أثناء المكالمة الهاتفية مع نتنياهو، وفي نفس الوقت كان جالانت متواجدا في الولايات المتحدة يجري مشاورات أمنية مع كبار مسؤولي البيت الأبيض وكان آخرها لقاؤه مع أوستن.

وتابعت أن هذه الزيارة شملت بحث ملف الاجتياح البري العسكري لرفح الفلسطينية وكأن إسرائيل ذاهبة إلى واشنطن لإقناع الولايات المتحدة باعطائها الضوء الأخضر لإتمام هذه العملية العسكرية البرية، ولكن تصريحات الولايات المتحدة حتى الان تؤكد رفضها للعملية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بانخفاض 18%.. تعرف على أسعار ألبان وعصائر جهينة.. تفاصيل

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

ترشيحاتنا

أبو الغيط: دور السلطة الفلسطينية مركزي.. ولابد من إنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي

150 ألف وظيفة معلم و337 ألف شقة| مفاجآت من الحكومة في الموازنة الجديدة.. بشائر خير

خاص.. إنقاذ 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم في بولاق أبو العلا|فيديو وصور

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|خاص

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

نتنياهو: قرار عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن كان رسالة لحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا قفطان.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة مختلفة| شاهد

بدأت الحرب| علاقة أوربا بالهجوم على جوجل وآبل.. وماذا يحدث؟

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الغريبة الناعمة

فيديو

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ