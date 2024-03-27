تل أبيب تسعى للحصول على الضوء الأخضر من واشنطن لاجتياح رفح الفلسطينية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن اجتماع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يأتي على وقع التوتر الشديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعد تمرير مشروع قرار وقف إطلاق النار وعدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن إسرائيل ردت على هذا الموقف بمنع إرسال الوفد الذي طلبه بايدن بشكل شخصي أثناء المكالمة الهاتفية مع نتنياهو، وفي نفس الوقت كان جالانت متواجدا في الولايات المتحدة يجري مشاورات أمنية مع كبار مسؤولي البيت الأبيض وكان آخرها لقاؤه مع أوستن.

وتابعت أن هذه الزيارة شملت بحث ملف الاجتياح البري العسكري لرفح الفلسطينية وكأن إسرائيل ذاهبة إلى واشنطن لإقناع الولايات المتحدة باعطائها الضوء الأخضر لإتمام هذه العملية العسكرية البرية، ولكن تصريحات الولايات المتحدة حتى الان تؤكد رفضها للعملية.