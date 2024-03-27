باكستان تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

رحب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأربعاء، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني في تصريح له: يجب على المجتمع الدولي أن يضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ويجب أن يتوقف قمع الاحتلال المستمر الذي يتعرض له الفلسطينيون الأبرياء في غزة بشكل دائم".

وأضاف: "استُشهد الآلاف من النساء والأطفال في الهجمات الهمجية الإسرائيلية، لقد قصفت إسرائيل المستشفيات ومخيمات اللاجئين عمدا في غزة، وهو أمر مؤسف للغاية".

وتابع: "ستواصل باكستان دعم إخوانها وأخواتها الفلسطينيين لتحقيق الدولة الفلسطينية على أساس حدود يونيو 1967".