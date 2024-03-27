سامح شكري: رفض قاطع لأي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن، سامح شكري وزير الخارجية خلال اتصال هاتفيا بنظيره البريطاني أكد مواصلة مصر جهودها لتسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة.



كما أكد وزير الخارجية رفض القاهرة القاطع لأي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، وأكد على ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في قطاع غزة.



وتابع وزير الخارجية رفض القاهرة التهجير القسري للفلسطينيين وأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.



وجاء أيضًا أن وزير الخارجية ونظيره البريطاني يشددان على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار بغزة.

