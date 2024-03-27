مباحث بني سويف تكثف جهودها للوصول لقـ.اتل طفل بقرية شرهي في إهناسيا

سادت حالة من الخوف و الحزن بين أهالى قرية شرهي التابعة لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، عقب العثور على جثة طفل صغير مذبوح من الرقبة، بداخل منزله على الطريق بين قريتي شرهي والنويرة، التابعتين لمركز إهناسيا وسط حالة من الذعر بين الأهالى بالقرية، فى ظروف غامضة .

وصّرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطفل الذي عثر عليه وبه آثار ذبح بالرقبة داخل منزل أسرته بين قرية شرهي والنويرة بدائرة مركز شرطة اهناسيا المدينة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث ذبح طفل صغير بداخل منزله بقرية شرهي بمركز إهناسيا التابعة لبنى سويف، وتم التوجه بسرعة إنتقال سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وجار نقل الجثة إلى مستشفى اهناسيا التخصصي، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين وجود جثة لطفل صغير يدعى" اسلام . ش" ، يبلغ من العمر 7 سنوات، مقيم بقرية شرهي بمركز إهناسيا ببنى سويف، وبه علامات آثار ذبح من رقبته، بداخل منزله على الطريق بين قريتى شرهى والنويرة، وجار نقل الجثة إلى مستشفى اهناسيا التخصصي، وانتقلت قوات الأمن بمركز إهناسيا ببنى سويف، إلى موقع الحادث، والبدء في إجراء التحريات الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وضبط مرتكب الحادث .

