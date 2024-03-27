مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترح كلية الآداب بعقد معرض وورش عمل

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 231، على مقترح كلية الآداب بشأن عقد معرض وورش عمل تدريبية للمشغولات اليدوية والحرف التراثية، بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وذلك ضمن خطة الكلية لخدمة المجتمع، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.



وأكد رئيس الجامعة أن إقامة هذا النوع من الفعاليات يساهم بشكل فعال في إحياء التراث والحرف اليدوية التقليدية التابعة للمجتمع المصري، كما تساهم في تنمية المهارات العملية والتطبيقية لدى طلاب الجامعة في هذا المجال، بالإضافة إلى أنها تعزز روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب من خلال تشجيعهم على إضافة المزيد من الأفكار المستحدثة إلى الحرف والمشغولات التقليدية، وهو ما يساهم في تطوير قدراتهم العقلية واليدوية.