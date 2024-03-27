عصام صاصا يتصدر سباق أغاني المهرجانات في دراما رمضان 2024

أعلنت منصة Spotify عن زيادة في نسبة الاستماع لأغنية "اتنين بمقام ملايين" لـ عصام صاصا كأغنية دعائية لمسلسل "مسار اجباري" من بطولة أحمد داش وعصام عمر. لاقت الأغنية نجاحاً كبيراً وزيادة في نسبة الاستماع خلال آخر اسبوع من عرض المسلسل، بنسبة 285% على منصة Spotify بين الفترة من 16 مارس إلى 23 مارس.

كما تصدرت الأغنية قائمة أكثر 50 أغنية استماعًا في مصر ووصلت إلى المركز الثاني حتى تاريخه.

أغنية اتنين بمقام ملايين هي نوع من أنواع المهرجانات الشعبية المصرية التي انتشرت

مؤخراً ولاقت إقبالاً جماهيرياً كبيراً. والجدير بالذكر أن عصام صاصا تصدر القوائم وكان أكثر الفنان الأكثر استماعا على منصة Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نهاية العام الماضي خلال Wrapped 2023.

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.