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رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ لمياء زايد لندبها رئيسا لدار الأوبرا المصرية

صدى البلد

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه خالص التهاني الى الدكتورة لمياء زايد لندبها رئيسًا لدار الأوبرا المصرية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بهذا القرار ، مؤكدة انه منصب مستحق لمسيرة حافلة بالإنجازات فى مجال الفنون  متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة لمياء زايدّ هي رئيس قسم تصميم واخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون، وقد شغلت منصب عميد المعهد منذ عام ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠١٨، وشاركت في عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة -كصوليست-، ثم مدربة ومخرجة منفذة، ثم رئيسة بعثة في عدة دول، منها: فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكندا وموسكو، وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز، منها: جائزة مهرجان كوريا للفن، جائزة مهرجان الموسيقى العربية، جائزة عام الصداقة بين مصر والصين.

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