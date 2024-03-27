رئيس الوزراء يستقبل شباب حفل إفطار رمضان فى المطرية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شباب حفل إفطار رمضان فى المطرية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة .

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من اللقاءات المهمة ل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان من بينها لقاء ب/ "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء تناول بحث العديد من الملفات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لافتا إلى إشادة السكرتير العام بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في القطاع، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة.

