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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خدمات البترول البحرية تبدأ تنفيذ أعمال إنزال الخط الأول لمشروع حقول أكتوبر

الخط البحري الاول
الخط البحري الاول

في إطار إستراتيجية ومخططات تنفيذ حجم الأعمال الكبير من المشروعات المسندة خلال العام الجاري ، بأعلى مستويات الجودة وفي الوقت المحدد .

تعلن شركة خدمات البترول البحرية البدء في تنفيذ أعمال إنزال الخط البحري الاول بقطر 18 بوصة بمشروع تنمية حقول أكتوبر الإستراتيجي التابع لشركة بترول خليج السويس جابكو ، وذلك بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج 12 والوحدات المساعدة .

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وكانت شركة خدمات البترول البحرية PMS قد حصلت على أمر إسناد لتنفيذ مشروع تنمية حقول أكتوبر البحرية التابعة لشركة بترول خليج السويس جابكو لتعظيم انتاج الزيت الخام في حقول أكتوبر البحرية .

وستقوم PMS من خلال أمر الإسناد بتنفيذ أعمال إنزال عدد ٢ خط بحري بأقطار ١٨ بوصة.

والجدير بالذكر أنه قد تم توقيع عقد تنفيذ المشروع خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة ايجبس 2024 والذي إنعقدت فعالياته في القاهرة مصر في الفترة من ١٩-٢١ فبراير

اخبار مصر مال واعمال شركة خدمات البترول البحرية Finance Real Estate شركة بترول خليج السويس

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