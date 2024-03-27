عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلمانيون بريطانيون يحثون الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

صدى البلد

تتزايد الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار. وقع أكثر من 130 برلمانيًا، بما في ذلك أعضاء البرلمان وأقرانهم، على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، يؤكدون فيها على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تتجاهل قرار الأمم المتحدة.

الرسالة التي بدأتها النائبة العمالية زارا سلطانة، تسلط الضوء على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها دول أخرى، مثل قرار كندا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. ويدعو إلى الشفافية فيما يتعلق بالمشورة القانونية للوزراء بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل، وهو عامل يمكن أن يؤدي إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.

ووفقا للجارديان، تدين الرسالة، التي أيدتها شخصيات بارزة، بما في ذلك زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ونظيرتها المحافظة نوشينا مبارك، استخدام الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة في غزة، في إشارة إلى تحقيق للأمم المتحدة يشير إلى تورط مكونات بريطانية في الهجمات.

ويؤكد ذلك خطورة الوضع، مع الإشارة إلى تعليق حكومات المملكة المتحدة السابقة مبيعات الأسلحة لإسرائيل أثناء التصعيد في غزة. وعلى الرغم من العنف المتزايد الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي، فإن حكومة المملكة المتحدة لم تتخذ أي إجراء بعد، وفقًا للرسالة.

وأثار قرار الأمم المتحدة، الذي رفضته إسرائيل، انتقادات شديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، أشارت تصريحات كاميرون الأخيرة إلى تحول في اللهجة تجاه إسرائيل، على الرغم من تأكيد الوزراء على تعقيد القرارات المتعلقة بمبيعات الأسلحة.

وقد رددت منظمات حقوق الإنسان والإغاثة، بما في ذلك أوكسفام ومنظمة العفو الدولية، الدعوات لتعليق تراخيص الأسلحة لإسرائيل. ويقول المناصرون إن استمرار مبيعات الأسلحة يخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

وشددت النائبة عن حزب العمل زارا سلطانة على ضرورة وقف مبيعات الأسلحة في ظل تجاهل إسرائيل الواضح لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لحقوق الفلسطينيين.

وانتقدت مديرة الدعوة في الحملة ضد تجارة الأسلحة، كاتي فالون، رد الحكومة، زاعمة التهرب والتعتيم فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي تطور منفصل، يجري الآن طعن قانوني بشأن تعليق المملكة المتحدة تمويلها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين. ويزعم الطعن أن القرار يفتقر إلى أساس منطقي وفشل في النظر في الأدلة أو الالتزامات الدولية.

وينتظر الوزراء تقارير مستقلة قبل تحديد ما إذا كانوا سيستعيدون التمويل، في حين استأنفت عدة دول، بما في ذلك أستراليا وكندا، مساهماتها للأونروا بالفعل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

قرار عاجل من الحكومة بعودة تصدير البصل.. هل ترتفع الأسعار من جديد؟

ترشيحاتنا

أشرف صبحي يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في السعودية لمدة 3 سنوات

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

هل يجوز تأخير زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد؟..اعرف الرأي الشرعي

لا تلبي مصالحنا.. تحذير خطير من روسيا للغرب بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية

أحمد عمر هاشم يكشف سبب تسمية غزوة بدر بـ«يوم الفرقان».. فيديو

مفتي الجمهورية: التخطيط المدروس في معركة بدر يعطي دروسًا مجيدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

لن تصدق.. قلة الحركة تصيبك بمرض خطير

بالحجاب.. ناهد السباعي تثير ضجة بظهورها| شاهد

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|حوار

فيديو

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ