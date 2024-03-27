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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبعدش يا جيمي.. آيتن عامر تفجر مفاجأة عن عدد القضايا بينها وطليقها

آيتن عامر
آيتن عامر

كشفت الفنانة آيتن عامر، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية وعلاقتها بطليقها،  مشيرة إلى أن هناك عدد من القضايا التي تم رفعها مع زوجها السابق.


وأضافت الفنانة آيتن عامر، في حوار مع الاعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاربعاء، أن :"مبعدش يا جيمي ومش عارفه كام عدد القضايا التي رفعها طليقي عليا، وهو ابو أولادي، وفي الحقيقة أنني في موقف دفاع وليس هجوم دائما".


وتابعت الفنانة آيتن عامر، أنني لم اقم بتحرير اي محضر ضد طليقي ولكني كنت في موقف دفاع في مشاكل مختلفة معه، ولم أكن الشخص الذي يبدأ بالمشاكل أو يهاجم الآخر".
 

ايتن عامر الاعلاميه بسمة وهبة بسمة وهبة برنامج العرافة الفنانة ايتن

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