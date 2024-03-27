عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آيتن عامر عن تغريدتها المثيرة للجدل: فيه رجالة مش محترمة

آيتن عامر
آيتن عامر

علقت الفنانة آيتن عامر، على تغريدة "فيه رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز"، عبر موقع إكس، بعد انفصالها.

وقالت "آيتن عامر"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "كنت أقصد الرجال الذين يحصلون على المبالغ المالية التي أنفقوها على زوجاتهم طول فترة الزواج، وكان ذلك ردا على منشور قرأته عن سيدة نشرت سكرين شوت بينها وطليقها في محادثة وأنها كانت متورطة في أزمة كبيرة واحتاجت إلى مبلغ معين لو لم يدفع لواجهت الحبس".

وتابعت الفنانة آيتن عامر: "طليق هذه السيدة لم يتردد ثانية في دفع هذا المبلغ لها رغم عدم وجود ما يربطهما ببعض حاليا، فقارنت بين هذا المنشور والواقع الذي نعيشه والحالات من حولنا، وهناك رجال محترمون وآخرون ليسوا كذلك". 
 

ايتن عامر بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة الفنانة ايتن عامر برنامج العرافة طليق ايتن عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

موضوعات متعلقة

مبعدش يا جيمي.. آيتن عامر تفجر مفاجأة عن عدد القضايا بينها وطليقها

ترشيحاتنا

علاء مرسي : الفن حرام في حالة واحدة بس

الخارجية الأمريكية : المسائل العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الأصعب

مكتب نتنياهو أبلغ البيت الأبيض برغبته في تحديد موعد لاجتماع بشأن رفح

آيتن عامر: «الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة»

الخارجية الأمريكية: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا

بيراميدز يعلن تجديد تعاقد كريم حافظ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت تايجر.. مايا دياب تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

لن تصدق.. قلة الحركة تصيبك بمرض خطير

فيديو

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ