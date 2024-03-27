أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد الهزيمة أمام كرواتيا

وجه محمد عبد المنعم نجم الاهلي ومنتخب مصر رسالة إلي جماهيره بعد الهزيمة أمام كرواتيا .



وكتب عبد المنعم من خلال حسابه الشخصي إنسجرام :" نوعدكم آن القادم افضل إن شاء الله ".

وتعرض منتخب مصر للخسارة أمام كرواتيا، بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد مصر، في نهائي بطولة كأس العاصمة.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.