تحرك فريق الأهلي لخوض المران الأول بتنزانيا استعدادًا لمباراة سيمبا ..صور

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من تحرك فريق الأهلي لخوض المران الأول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:" تحرك فريق الأهلي لخوض المران الأول بتنزانيا استعدادًا لمباراة سيمبا بدوري الأبطال".

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.



ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، في تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.