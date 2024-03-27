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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفد نادي الهلال السوداني يلبي دعوة الأهلي على الإفطار

صدى البلد

لبى وفد نادي الهلال السوداني، برئاسة هشام السوباط رئيس مجلس الإدارة، ‏دعوة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على مأدبة إفطار بفرع النادي بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بعد أيام من قيام وفد نادي الهلال بتقديم واجب العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق، نائب ‏رئيس النادي.

وقام الوفد بجولة تفقدية لمنشآت الفرع والملاعب المختلفة والأماكن المخصصة للأعضاء والأطفال، وقاموا بالصلاة داخل مسجد النادي.

وحظيت الزيارة بإشادة كبيرة من جانب مسئولي نادي الهلال الذين عبروا عن اعتزازهم بزيارة الأهلي، وبمنظومة العمل، والدور الرياضي والمجتمعي الذي يقوم به النادي، فضلًا عن حفاوة الاستقبال التي تعكس العلاقات التاريخية بين ‏الناديين الكبيرين.

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