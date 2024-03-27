حكومة غزة: المساعدات التي تدخل القطاع لا تتجاوز 5% من الاحتياجات

قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابته، اليوم الأربعاء، إن كابوس المجاعة في شمال قطاع غزة سيبقى قائما؛ إذا لم يتم إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

وأضاف الثوابته في تصريحات صحفية، أن الشعب الفلسطيني بحاجة لإدخال المساعدات إلى غزة براً وجواً وبحراً، وما يتم إدخاله من المساعدات لا يتجاوز نسبة 5% من الاحتياجات.

وتابع: "أصابنا الألم الشديد نتيجة سقوط شهداء جراء الإسقاط الجوي الخاطئ، وندعو دول العالم لإدخال البضائع والمساعدات جوا وبرا وبحرا إلى قطاع غزة عبر الطرق السليمة والصحيحة".

وأشار مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى أن الشعب الفلسطيني يقدر عالياً الجهود الدولية الرافضة للحصار وللحرب والمبذولة لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة ويثمنها ويدعو لتعظيمها.