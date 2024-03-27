بحضور الآلاف.. وزير الرياضة يشارك ذوي الهمم بمراكز التخاطب الإفطار الجماعي

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ذوي الهمم داخل 68 مركزا للتخاطب في إفطار جماعي، عبر الفيديو كونفرانس، بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، بمشاركة 12 ألف من ذوي الهمم.

جاء ذلك في إطار فعاليات "يوم زايد الإنساني"، والذي تنفذه الوزارة من خلال مكتب قادرون باختلاف، التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

قال وزير الشباب والرياضة:" إن يوم زايد الإنساني هو يوم لخدمة الإنسانية وتعزيز القيم النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونستذكر في هذا اليوم مآثر الشيخ زايد وإنسانيته التي شملت جميع أنحاء العالم".

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع لخدمة ذوي الهمم في مختلف المجالات، وهناك تعاونا وثيقا مع مؤسسة زايد العليا لتقديم أفضل الخدمات لذوي الهمم، وندعو جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذه البرامج والمشاريع لدعم ذوي الهمم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء اهتمام الوزارة بدعم ذوي الهمم ورعايتهم، مشيراً إلى أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري.

وأشاد بجهود مراكز التخاطب في تقديم الخدمات المختلفة لذوي الهمم، ومؤكداً على ضرورة الاستمرار في تطوير هذه الخدمات.

واختتم "صبحي" حديثه قائلاً: ""يوم زايد الإنساني" هو يوم للتأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، ونعمل جميعاً من أجل بناء مجتمع شامل للجميع، يضمن حصول ذوي الهمم على جميع حقوقهم".

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مركز شباب الشيخ زايد، حيث قام بتفقد الملعب القانوني وحمام السباحة، كما تفقد تدريب أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

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