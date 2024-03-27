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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 17.. أحمد رزق يقنع والدته بالذهاب معه للمنزل

احمد رزق
احمد رزق

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي أخذ فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق لوالدته التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض إلى منزله ولكنه أقنعهم أنها قريبة من والدته.

وتوالت أحداث المسلسل بمشهد جمع سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل ودكتور ياسين تطلب منه أن يبحث عن الخادمة لتثبت براءته لأنه لا يضمن خروج عمه الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيدر جب من العمليات.

وتوالت أحداث المسلسل بمشهد جمع سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل ودكتور ياسين تطلب منه أن يبحث عن الخادمة لتثبت براءته لأنه لا يضمن خروج عمه الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيدر جب من العمليات.

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وشهدت الحلقة 16 من مسلسل بيت الرفاعي احداثا كثيرة حيث تم إخبار سامية حلويات «ميرنا جميل» للدكتور ياسين «أمير كرارة» بخبر قتل عمه الحاج عبد الحميد «سيد رجب» لوالده الحاج محمود الرفاعي «أحمد فؤاد سليم».

وتوالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16 بمشهد علم داليا «دنيا المصري» بخبر حملها من فاروق «أحمد رزق»، وبالفعل أخبرته بالأمر وفرح للغاية بالخبر، لكنها طلبت منه أن لا يخبر أحدا.

 

نجحت الشرطة فى الحصول على فيديو من الكاميرات الموجودة فى مدخل العمارة، والتي تم فيها محاولة قتل الحاج عبد الحميد، وتبين أن الدكتور ياسين هو الذي كان متواجدا فى المكان، وتورط فى جريمة قتل أخرى، وعلم شقيقه الضابط يحيي بالخبر، ليضع خطة القبض على شقيقه.

ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

ويجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

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