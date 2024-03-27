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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجراء مفاجئ من كولر للاعبي الأهلي قبل مران الفريق في تنزانيا

مران الأهلي
مران الأهلي

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مع الجهاز الفني المعاون، على هامش المران الأول لفريق في تنزانيا، للتأكيد على بعض الأمور الفنية؛ استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه الأول، مساء اليوم الأربعاء، على أحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة في دار السلام بتنزانيا.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا في بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، للتخلص من إجهاد رحلة السفر من القاهرة إلى تنزانيا التي  استغرقت قرابة 6 ساعات.  

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا لثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف. 

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة بإستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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