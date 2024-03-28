سامح نعمان: القارة الأفريقية تتجه إلى الطاقة الخضراء

أكد الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إنشاء بنك الطاقة الإفريقي سيعتمد على البعد عن الضغط المادي الذي يأتيها من دول أوروبا وأمريكا، فضلا عن التخلص من السياسات الضاغطة التي تستنزف طاقات إفريقيا.

وقال سامح نعمان، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أن القارة الأفريقية تتجه إلى الطاقة الخضراء”، ولكن لا بد من الأسرع في البيع سواء في قطاعي الغاز والبترول.

وتابع استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إنشاء بنك الطاقة الإفريقي، جاء من أجل إنقاذ القارة الأفريقية، بعد الأزمات الإقتصادية، وإرتفاع معدلات التضخم، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.