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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهود عيان: نيران حريق شركة بترول القطامية ارتفعت 30 مترا في السماء..فيديو

صدى البلد

رصد موقع "صدى البلد" في مقطع فيديو، عددا من روايات شهود العيان، حول حريق مصنع أنابيب بترول القطامية، الذي اسفر عن إصابة 3 عمال واحتراق 4 مكاتب إدارية.

وقال شاهد عيان، إن النيران ارتفعت لمسافة من 20 إلى 30 مترا في السماء، مشيرا إلى أنه كان يدخل من بوابة المصنع عندما تلقى اتصالا هاتفيا يخبروه فيه بسماع دوي صوت قوي بجوار المصنع، وليس بداخله. 

وكشف المعاينة الأولية لحريق شركة بترول بالقطامية عن احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لإحدى شركات البترول بدائري القطامية، وإصابة 3 عمال.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق في مكاتب إدارية بمنطقة القطامية دائرة قسم شرطة البساتين.

ووجه اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، بالدفع بقوات الإطفاء بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، الذين نجحوا في السيطرة على النيران التي التهمت 4 مكاتب إدارية

.

ونقل الـ3 عمال المصابين من العاملين بالمكاتب إلى المستشفى؛ لإسعافهم.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق .

القطامية حريق شركة بترول القطامية

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